Su Netflix arriva una nuova serie sudcoreana intitolata Girigo, che si inserisce nel genere horror rivolto a un pubblico giovane. La produzione si concentra sui desideri e le paure dei protagonisti adolescenti, mescolando elementi di suspense e drammi tipici di questa fascia di età. La serie si distingue nel panorama delle offerte della piattaforma, che sempre più frequentemente propone contenuti di origine sudcoreana.

Nel sempre più prolifico panorama delle produzioni sudcoreane distribuite da Netflix, Girigo prova a inserirsi nel filone ormai consolidato dell’ horror adolescenziale, costruendo la propria identità attorno a un concept immediato e facilmente riconoscibile. Un’applicazione misteriosa che esaudisce desideri, ma che chiede in cambio un prezzo altissimo. La premessa è chiara fin da subito e gioca su un tema universale, quello del desiderio e delle sue conseguenze, ma anche su una paura molto contemporanea legata alla tecnologia e alla dipendenza da essa. La serie segue un gruppo di studenti delle superiori che entra in contatto con questa app, chiamata appunto Girigo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Girigo, desideri mortali tra horror e drama teen nella nuova serie Netflix

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