A ventun anni dalla morte, si ricordano le ultime parole di Giovanni Paolo II, momento che ha segnato la conclusione del suo lungo pontificato. Le sue ultime dichiarazioni sono state registrate e sono rimaste nel cuore di molti fedeli. Questi ultimi ricordi costituiscono un tassello importante nel racconto della sua vita e della sua missione religiosa. La memoria di quei momenti viene spesso ripercorsa nelle commemorazioni ufficiali e nei ricordi dei devoti.

A ventun anni dalla sua scomparsa, ricordiamo le ultime parole di Giovanni Paolo e quel messaggio di fede assoluta che ha segnato la fine del suo lungo pontificato. Giovanni Paolo II ha lasciato una scia di santità indelebile dietro di sé, sia durante il suo lungo ministero terreno, sia ora che è annoverato tra le schiere del Paradiso. Ci sono però delle parole, pronunciate proprio alla fine, che hanno toccato il cuore del mondo intero in modo unico. Poco prima di tornare alla Casa del Padre, il Papa fece un gesto e pronunciò un’invocazione particolare: scopriamo insieme di cosa si tratta. Quel giorno ha segnato per sempre la vita di milioni di fedeli che lo hanno amato sin dal momento della sua elezione, nel lontano 1978.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Giovanni Paolo II: le sue ultime toccanti parole, prima di tornare al Padre

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