Giovanni Acampora rieletto presidente di SiCamera

L’assemblea dei soci di Si.Camera, l’agenzia che riunisce le Camere di commercio italiane, ha deciso di confermare alla guida Giovanni Acampora. La sua rielezione avviene dopo il mandato precedente, durante il quale ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera di commercio di Frosinone Latina. La decisione è stata presa all’unanimità dai partecipanti all’assemblea.

L'assemblea dei soci di Si.Camera, l'agenzia delle Camere di Commercio d’Italia ha confermato Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, come presidente.L'assemblea era chiamata a rinnovare l’organo amministrativo e a fare il punto sui risultati economici.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ? Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Imprese agrituristiche, dalla Camera di Commercio 150mila euro per rilanciare il settore. Ecco il bando; Sottocosta Pescara 2026, Acampora: Sinergie e innovazione per guidare la Blue Economy. Giovanni Acampora rieletto presidente di Si.CameraL'assemblea dei soci di Si.Camera, l'agenzia delle Camere di Commercio d’Italia ha confermato Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, come presidente. L'assemblea era ... latinatoday.it Si.Camera: Giovanni Acampora confermato presidenteDurante l'assemblea dei soci è stato nominato il nuovo Cda per il triennio 2026-2028. Bilancio 2025 positivo e prospettive di crescita nel segno di qualità e sostenibilità dei costi ... latinaquotidiano.it Giovanni Acampora. Akon · Ghetto. “ La vida es corta, vive la como si fuera una que el tiempo no vuelve atra’s” - facebook.com facebook