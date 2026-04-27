Giovani pompieri crescono | prima uscita ufficiale per il Gruppo Allievi di Desenzano

I giovani pompieri del Gruppo Allievi Volontari di Desenzano hanno partecipato per la prima volta a un evento ufficiale, prendendo parte alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dal Comune. La partecipazione rappresenta il debutto pubblico del gruppo, nato per formare nuovi volontari nel settore dei vigili del fuoco. La presenza si è svolta in occasione delle commemorazioni in città.

Prima uscita ufficiale per il Gruppo Allievi Volontari dei vigili del fuoco di Desenzano, che ha preso parte alle celebrazioni del 25 Aprile organizzate dal Comune. Un debutto pubblico che non è passato inosservato: in campo c’erano 13 ragazze e ragazzi, accompagnati dagli istruttori e da una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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