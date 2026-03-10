Giornata Mondiale del Rene World Kidney Day | le iniziative negli ospedali dell’Asl Salerno

Il 12 marzo 2026 si terrà in tutto il mondo la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene. Negli ospedali dell’Asl Salerno sono state organizzate diverse iniziative per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura delle malattie renali. Le attività prevedono visite gratuite, incontri con specialisti e distribuzione di materiale informativo rivolto alla popolazione.

Il 12 marzo 2026 verrà celebrata in tutto il mondo la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene ( World Kidney Day ), che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e aumentare la consapevolezza comune circa l'importanza di prendersi cura della salute nostri reni, illustrando strategie di prevenzione delle malattie ad essi correlate. Anche le strutture di NefrologiaDialisi dei presidi ospedalieri dell'ASL Salerno aderiscono alla giornata mondiale del rene adottando l'iniziativa "Nefrologia a porte aperte". Ospedale di Eboli Giovedì 12 marzo, dalle 9.