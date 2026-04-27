Giornata della Solidarietà 2026 | aviolancio e flash mob per 310 classi coinvolte

Questa mattina si è tenuta la 19ª Giornata della Solidarietà, che ha coinvolto circa 310 classi con attività come aviolancio e flash mob. L’evento si è svolto nel ventennale dell’attentato di Nassiriya, in cui persero la vita un militare e altri quattro colleghi durante una missione in Iraq chiamata 'Antica Babilonia'. La giornata si è concentrata sulla promozione della solidarietà tra studenti e comunità scolastiche.

Si è svolta fra Ponte di Mezzo e piazza XX Settembre la manifestazione nata in ricordo del Maggiore Nicola Ciardelli, morto nell'attentato di Nassiriya del 2006 "La Giornata della Solidarietà organizzata dalla Ciardelli Onlus rappresenta per Pisa un appuntamento importante, che unisce memoria e impegno concreto verso gli altri", ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti. "Ringrazio Federica Ciardelli e la sua famiglia per la determinazione e la continuità con cui portano avanti questa iniziativa, trasformando ogni anno il ricordo del fratello, venuto a mancare nell'adempimento del proprio dovere, in un'occasione di solidarietà reale per la comunità.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob e i musei gratisMilano, 7 marzo 2026 – Domani, 8 marzo, anche Milano celebra la Giornata Internazionale della Donna. A Roma il flash mob di solidarietà nei confronti della famiglia nel boscoDopo aver manifestato per le strade di Roma, decine di persone si sono ritrovate a due passi dal Parlamento per esprimere solidariet. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata della Solidarietà 2026: aviolancio e flash mob, per 310 classi coinvolte; Giornata della solidarietà, tutte le iniziative; Pisa: quale Giornata della solidarietà per le nostre scuole?; Torna la Giornata della Solidarietà: lunedì 27 aprile. Giornata della solidarietà con l’Emporio dei LegamiSabato 18 aprile l'Emporio dei Legami ha promosso la Giornata della solidarietà nei supermercati cittadini. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali de ... ecorisveglio.it A San Giorgio Monferrato un 25 aprile di memoria, solidarietà e tradizioni in una giornata di comunitàSabato 25 aprile 2026 la comunità di San Giorgio Monferrato si è riunita per celebrare l’81° anniversario della Liberazione dal[Leggi...] ... monferratowebtv.it 19° Giornata della Solidarietà Oggi, alla Sterpaia nel Parco di San Rossore, abbiamo preso parte alla Giornata della Solidarietà, nel ricordo di Nicola Ciardelli. Un sentito grazie a tutti i volontari e le volontarie che, con impegno e passione, hanno partecipato e facebook