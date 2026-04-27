? Cosa sapere Il film Suicide Club di Sion Sono arriva nelle sale italiane dopo riprese clandestine a Shinjuku.. L'opera analizza il passaggio tra il rituale del seppuku e l'alienazione sociale moderna.. Cinquantaquattro studentesse in divisa scolastica si lanciano dai binari della stazione di Shinjuku a Tokyo in un gesto coordinato che ha trasformato una ripresa non autorizzata nella genesi di un film cult arrivato ora nelle sale italiane. L’impatto visivo della scena, girata da Sion Sono con risorse limitate e senza il permesso della Tokyo Metro, non è solo un esercizio di stile cinematografico, ma l’apertura di Suicide Club, un’opera che analizza le ferite profonde della società giapponese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, il lato oscuro tra divise e suicidio: il film cult

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