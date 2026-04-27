Giallo come il sole rosso come il cuore

Una fotografia scattata nei campi lungo la strada che collega Lecce a Torre Chianca, inviata da una lettrice, mostra un cielo giallo come il sole e un tratto di natura circostante. La scena rappresenta un momento catturato nel pomeriggio, con i campi che si estendono lungo il percorso. La foto è stata condivisa da Grazia Lucente, che ha inviato lo scatto tramite canali ufficiali.

LECCE - Questa foto è stata scattata nei campi, sulla strada che collega Lecce a Torre Chianca dalla nostra lettrice, Grazia Lucente. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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