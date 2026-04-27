Il 27 aprile, GialappaShow tornerà in onda con alcune novità. Geppi Cucciari si unirà al Mago Forest come co-conduttrice, mentre le Bambole di Pezza saranno gli ospiti musicali della serata. Inoltre, Brenda Lodigiani parteciperà in studio, contribuendo a creare l’appuntamento di questa sera. La puntata promette di offrire momenti di intrattenimento e nuove collaborazioni tra i protagonisti del programma.

Stasera in tv, lunedì 27 aprile 2026, proseguirà l'appuntamento con il GialappaShow, il programma comico di TV8, in onda in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Prodotto da Banijay Italia, il GialappaShow è condotto dal Mago Forest accompagnato dalle voci della Gialappa's Band formata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Come ogni settimana ci sarà un personaggio famoso accanto a Forest e questa sera l'ospite speciale sarà Geppi Cucciari. La sigla dello show ogni settimana coinvolge tutti i membri del cast ed ha un tema specifico, nell'appuntamento di stasera è ispirata a Il nome della Rosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GialappaShow, le anticipazioni del 27 aprile: Geppi Cucciari affianca il Mago Forest

Notizie correlate

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 2 aprile 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20.

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 9 aprile 2026Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 9 aprile 2026 Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: GialappaShow, le anticipazioni del 27 aprile: Geppi Cucciari affianca il Mago Forest; GialappaShow, Geppi Cucciari affianca il Mago Forest alla conduzione; GialappaShow, le anticipazioni di lunedì 27 aprile dello show su TV8: tutti gli ospiti; GialappaShow: Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata.

Gialappashow del 27 aprile: Geppi Cucciari co-conduttriceLe anticipazioni della puntata del 27 aprile del Gialappashow con Geppi Cucciari come co-conduttrice, gli ospiti ... dituttounpop.it

Geppi Cucciari affianca il Mago Forest alla conduzione della quinta puntataPer il quinto appuntamento è Geppi Cucciari a entrare nella splendida cornice del GialappaShow. È lei, infatti, ad affiancare il Mago Forest alla co-conduzione, lunedì 27 aprile, alle 21.30, in prima ... tg24.sky.it

«Per me la scrittura viene prima di tutto: non basta il carisma, bisogna costruire contenuti veri che sorprendano chi guarda. » Geppi Cucciari è diventata un volto imprescindibile della televisione italiana, distinguendosi in un ambiente costellato di nomi che spe - facebook.com facebook

Geppi Cucciari: “Franco Califano ha fatto scrivere sulla sua tomba ‘Non escludo il ritorno’. Tu lo escludi” Vanessa Scalera: “Lo escludo. Cara Imma, ti amerò per sempre, sei stata una carissima amica. I love you!” #SplendidaCornice #ImmaTataranni x.com