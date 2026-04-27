Ghygo fonde tradizione napoletana e clubbing | nasce l’EP unico

Il produttore musicale noto come Ghygo ha pubblicato il suo nuovo EP, intitolato Aperitivo Napoletano, il 30 gennaio 2026. L'artista, il cui nome reale è Luigi Panella, combina elementi della tradizione napoletana con sonorità tipiche del clubbing all’interno di questa produzione. L’EP presenta diverse tracce e rappresenta un tentativo di unire due mondi musicali diversi attraverso la sua musica.

?? Cosa sapere Il produttore Luigi Panella, in arte Ghygo, ha pubblicato l'EP Aperitivo Napoletano il 30 gennaio 2026. Il lavoro fonde i classici di Pino Daniele ed Enzo Avitabile con ritmi clubbing e house. Il 30 gennaio 2026 è uscito Aperitivo Napoletano, il nuovo lavoro sonoro di Ghygo, che Pierluigi Spagnolo presenta attraverso una recensione su UniBg OnAir per approfondire l'incontro tra radici popolari e clubbing. Luigi Panella, noto nel mondo della musica con lo pseudonimo di Ghygo, h .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghygo fonde tradizione napoletana e clubbing: nasce l’EP unico Notizie correlate Retrophil: il cantautorapper che fonde nostalgia e contemporaneità in un linguaggio unicoMILANO – Filippo Romano, classe 1993, in arte Retrophil, è un artista che si definisce un “cantautorapper”: una sintesi originale tra cantautorato...