Retrophil | il cantautorapper che fonde nostalgia e contemporaneità in un linguaggio unico
Retrophil, nome d’arte di un artista milanese nato nel 1993, si presenta come un cantautorapper, un termine che indica la sua combinazione di elementi tra il cantautorato italiano e la cultura hip-hop. La sua musica integra introspezione e tecnica, sperimentando con diversi stili sonori. La sua proposta artistica si distingue per l’unicità di un linguaggio che unisce la nostalgia e la contemporaneità.
MILANO – Filippo Romano, classe 1993, in arte Retrophil, è un artista che si definisce un “cantautorapper”: una sintesi originale tra cantautorato italiano e cultura hip-hop, capace di coniugare introspezione, tecnica e sperimentazione sonora. Profondamente influenzato dall’immaginario degli anni ’90, Retrophil è un appassionato cultore della cultura pop, tra videogiochi, cinema e fumetti. Questa dimensione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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