GF VIP Antonella Elia stronca Valeria Marini davanti a tutti | Orribile

Durante una puntata del reality, l'ingresso di Valeria Marini ha scatenato una reazione immediata di Antonella Elia, che ha commentato duramente l'attrice, definendola “orribile”. Pochi minuti dopo il suo arrivo, le due si sono scambiate frecciate e accuse che hanno contribuito ad alzare la tensione tra i concorrenti. La scena si è svolta davanti a tutti i presenti, creando un clima di scontro aperto all’interno della casa.

Bastano pochi minuti per accendere la miccia: Antonella Elia reagisce duramente all'arrivo di Valeria Marini, tra frecciate, accuse e tensioni già fuori controllo. Ieri, preceduta da una valigia rosa con tanto di boa di struzzo attorno, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini. L'arrivo della nuova ospite della Casa non è stato accolto bene da Antonella Elia, l'unica tra gli inquilini a non alzarsi per salutarla, nonostante Valeria si fosse presentata con un vassoio di paste che avrebbe addolcito chiunque. Scontro immediato tra Valeria Marini e Antonella Elia Le scintille tra Antonella e Valeria sono iniziate subito: uno dei primi gesti della Marini davanti alle telecamere è stato quello di salutare le sue nipoti, ma la reazione della Elia è .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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