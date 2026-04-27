Si è svolta una gara di ciclismo organizzata dalla UISP e dal Bassibike Team, con sessanta corridori che hanno partecipato. La competizione, intitolata “Memorial Tony, Roberto e Nilo”, si è svolta nel territorio maremmano, in un’atmosfera di rispetto e solidarietà. Durante la gara, Diamanti ha concluso davanti a Sciamanna, aggiudicandosi la vittoria. La manifestazione ha ricordato la figura di tre sportivi scomparsi.

Il ciclismo maremmano si è stretto ancora una volta nel ricordo di Roberto Seripa, Nilo Naldini e Tony Panico. I suggestivi percorsi tra Roselle e Giuncarico hanno ospitato il ’ Memorial Tony, Roberto e Nilo ’, una gara che ha saputo unire l’agonismo puro alla commozione per gli amici ciclisti tragicamente scomparsi, confermando la solidità del movimento amatoriale targato Uisp Grosseto e Bassibike Team. Sessanta corridori si sono presentati al via, sfidando e costante che ha reso il tracciato molto più selettivo di quanto suggerisse l’altimetria. La gara è esplosa quasi subito grazie all’azione di forza di due compagni di squadra dell’ Olimpia Cycling Team, Marco Diamanti ed Emanuele Sciamanna, capaci di evadere dal gruppo e di gestire con un accordo perfetto i due passaggi sulla salita di Giuncarico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gara organizzata dalla uisp e dal bassibike team. sessanta corridori al via. ’Memorial Tony, Roberto e Nilo’: Diamanti brinda davanti a Sciamanna

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