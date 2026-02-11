La stagione del ciclismo amatoriale si apre con il Trofeo Nomadelfia, una gara organizzata dal Team Bassi Bike a Roselle. Mattia Cerone e Cesare Macchi si sono imposti nelle rispettive categorie, portando a casa le vittorie. La manifestazione ha attirato molti appassionati, grazie anche alla buona gestione dell’evento, che ha saputo mettere insieme competizione e divertimento.

Mattia Cerone e Cesare Macchi vincono a Roselle. La stagione del ciclismo amatoriale è partita con il Trofeo Nomadelfia, manifestazione che ha saputo coniugare agonismo e una gestione organizzativa impeccabile firmata dal Team Bassi Bike. Nonostante un meteo incerto, che ha alternato sprazzi di sole a momenti di pioggia, ben 114 corridori si sono presentati ai nastri di partenza. La gara si è sviluppata attraverso una doppia partenza che ha garantito la massima sicurezza lungo il tracciato, culminando in due arrivi in volate ristrette sul traguardo di Roselle. Nella prima fascia il dominatore assoluto è stato Mattia Cerone della All Sports, che ha regolato un gruppo di altissimo profilo precedendo Lucio Margheriti del Vam Cycling Club e Benedetto Fattoi, Domestic Cycling Team. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Manifestazione organizzata dal 'Team Bassi Bike'. 'Trofeo Nomadelfia'. Successi per Cerone e Cesare Macchi

Altopascio, in provincia di Lucca, si prepara a vivere un’altra stagione di ciclismo con il Team Bike Academy Marchini Costruzioni.

