Tra marzo e aprile, il partito di un esponente politico ha ricevuto finanziamenti da alcuni sostenitori privati, con importi variabili tra poche centinaia e qualche migliaio di euro. Recentemente, si è scoperto che una compagnia petrolifera piemontese, finanziatrice di Futuro Nazionale, ha contribuito con 30 mila euro, diventando il principale sostenitore del partito. I contributi registrati in quel periodo sono stati complessivamente quattro, con importi minori rispetto alla donazione della società.

Nel dettaglio, fra il 6 marzo e il 13 aprile erano arrivati soltanto quattro contributi da sostenitori privati: Massimo Perrone (500 euro), Vergine Fernandez (2 mila euro), Cristina Sciarra (3 mila euro) e Marcello Bertucci (mille euro). A questi si aggiungono altri 70mila euro provenienti dalla Il.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Futuro Nazionale, Compagnia Petrolifera Piemontese di Finzi 1ª finanziatrice del partito di Vannacci: contributo di € 30mila

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