Furto del portafoglio mentre era in attesa del colloquio di lavoro | donna denunciata

Una donna di 50 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Mezzano dopo che, mentre si trovava in attesa di un colloquio di lavoro, le è stato sottratto il portafoglio. L’indagine ha portato all’identificazione e alla denuncia della responsabile, accusata di furto aggravato e di aver usato fraudolentemente le carte di credito trovate nel portafoglio. La donna è stata chiamata a rispondere dei reati davanti alle autorità competenti.

I Carabinieri della stazione di Mezzano, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una donna di 50 anni, ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di credito.L’episodio avrebbe avuto origine durante un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Donna prova a consegnare stupefacente al familiare detenuto durante il colloquio in carcere, denunciataUn tentativo di introdurre droga nel carcere San Donato di Pescara nel corso di un colloquio tra una donna e il familiare detenuto è stato sventato... Leggi anche: Denunciata donna semi nuda mentre prende il sole in una villa comunale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Banda di borseggiatori in azione in metro a Milano: la 'solita' tecnica scoperta dagli agenti in borghese; Furto su autovettura: la Polizia di Stato recupera un laptop e lo restituisce al legittimo proprietario - Polizia di Stato; Il vizio del crimine è di famiglia, madre e figlio borseggiano gli anziani nei supermercati: beccati ladri seriali; Notifica sullo smartphone, poi l’incubo in diretta: ladri svaligiano la villetta in 6 minuti - BresciaToday. In attesa del proprio turno per il colloquio di lavoro, ruba il portafoglio a una dipendente: denunciataUna 50enne è stata rintracciata dai carabinieri di Mezzano dopo aver sottratto 200 euro in contanti e carte di credito ... ravennaedintorni.it Ruba durante un colloquio e usa le carte: denunciata 50enneRuba un portafoglio mentre attende un colloquio di lavoro e nel giro di pochi minuti utilizza le carte di credito per fare acquisti. Protagonista una donna di 50 anni, denunciata dai Carabinieri di Me ... ravennawebtv.it Non rispetta le misure imposte per un furto del 2024, i Carabinieri eseguono i domiciliari su ordine della Corte d’Appello LEGGI LA NOTIZIA: https://www.latinaoggi.eu/news/317494/itri-viola-le-prescrizioni-dellobbligo-di-dimora-arrestato-45enne.html - facebook.com facebook