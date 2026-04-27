Furti tra Delebio e Bormio due soggetti allontanati dalla Valtellina

Tra Delebio e Bormio, due persone sono state allontanate dalla provincia di Sondrio con due fogli di via obbligatori. La Polizia di Stato ha identificato un uomo di 37 anni, originario di Napoli e residente nel Milanese, e un altro di 51 anni, proveniente dal Molise. Entrambi sono ritenuti coinvolti in episodi di furti aggravati avvenuti nel territorio, che hanno portato alle misure di allontanamento.

La Polizia di Stato di Sondrio ha emesso due fogli di via obbligatori nei confronti di un 37enne di origine napoletana, residente nel Milanese, e di un 51enne molisano della provincia di Campobasso, ritenuti coinvolti in distinti episodi di furti aggravati avvenuti sul territorio provinciale, al.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bormio, 60mila visitatori al Villaggio Coldiretti Valtellina