Un pomeriggio di tensione a Napoli è stato segnato da una rapina avvenuta in una zona residenziale, seguita dalla fuga del responsabile. L’uomo ha perso il controllo dell’auto durante l’inseguimento e si è schiantato contro un tir in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 25 aprile 2026 – Un pomeriggio movimentato ha catturato l’attenzione dei cittadini di via Gianturco, dove due uomini di nazionalità iraniana sono stati arrestati dopo un tentativo di rapina culminato in un inseguimento ad alta velocità. L’episodio ha avuto inizio quando un cittadino cinese, alla guida del suo furgone bianco, è stato avvicinato da un individuo che si è spacciato per un membro delle forze dell’ordine. Il raggiro si è concretizzato in pochi attimi: l’uomo ha utilizzato un tono autoritario che ha instillato timore nella vittima, portando così al furto del portafogli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fuga dopo rapina finisce in schianto contro tir: ecco cosa è successo.

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