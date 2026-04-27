Frosinone viola il divieto di ritorno | donna denunciata dalla Polizia

A Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato una donna per aver violato il divieto di ritorno nel comune. L'episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio svolto ieri dalla Squadra Volanti della Questura. La donna, che aveva già un ordine di non farvi ritorno, è stata identificata e presa in consegna dalle forze dell'ordine. Questo intervento rientra nelle attività di monitoraggio e controllo in città.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Frosinone. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno denunciato una donna per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune.Nel primo pomeriggio, in via Mascagni, i poliziotti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, viola il divieto di ritorno: denunciato dalla poliziaL’uomo fermato nei pressi di piazzale De Matthaeis dopo aver tentato di eludere un controllo in via Marco Tullio Cicerone Personale della Polizia di...