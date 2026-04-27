Freni presidente Consob il parere pro veritate contrario alla nomina nelle mani dell’ente | Incompatibile con carica pubblica non è un tecnico

Il presidente della Consob ha ricevuto un parere che si oppone alla nomina di Freni, ritenendo che la sua presenza nell’ente sia incompatibile con una carica pubblica e che non possieda le caratteristiche di un tecnico. Nel frattempo, il leader di un partito politico ha continuato a sostenere con fermezza Freni, ricevendo il supporto anche di alcuni ministri e di un altro partito, che hanno invece espresso riserve sulla nomina.

Matteo Salvini spinge con decisione per Freni, sostenuto anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani e Forza Italia frenano nuovamente. Nel frattempo, dalla Consob è arrivata una precisazione: "Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa di oggi e anticipate nei.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Freni presidente Consob, il parere pro veritate contrario alla nomina nelle mani dell’ente: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico” Notizie correlate Freni presidente Consob, l’ente contrario alla nomina, il DOCUMENTO riservato: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico”Matteo Salvini spinge con decisione per Freni, sostenuto anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce: "Ho totale fiducia in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il documento che boccia la candidatura di Freni alla presidenza della Consob; Consob: si frena su Freni. Torna in ballo un nome ostile a Bitcoin e crypto; Veti e tensioni sulle nomine. Forza Italia blocca Freni alla Consob. Il governo contro Di Foggia; Freni alla Consob. C’è anche il guaio dell’indagine delle autorità Ue. Borghi: 'Freni bravissimo alla Consob', ma la nomina è bloccataIl senatore Borghi spinge per Federico Freni alla Consob, ma la nomina del favorito resta bloccata dalle resistenze nella maggioranza ... it.blastingnews.com Il documento interno che boccia la candidatura di Freni alla presidenza della ConsobVenti pagine sollevano l’incompatibilità. Il governo punta sul precedente di Vegas ma intanto l’ennesimo conflitto d’interessi è servito ... repubblica.it Freni presidente Consob, l’ente contrario alla nomina, il DOCUMENTO riservato: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico” x.com Al Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni un evento tra turismo e cultura . Il presidente del Consorzio, Enrico Corsini: "Questa iniziativa promuove l’intero territorio". facebook