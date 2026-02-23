Forzano la porta e fanno irruzione nella libreria | caos e danni per una manciata di euro

Hanno forzato una porta nella notte tra sabato e domenica e sono entrati nella libreria Giunti al Punto di Rio Terà Foscarini, probabilmente usando un piede di porco. L’irruzione ha causato danni agli scaffali e al mobilio, mentre i ladri hanno portato via poco più di alcune centinaia di euro dal fondo cassa. La scena si è conclusa con il rapido allontanamento dei malviventi, lasciando dietro di sé un quadro di disordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Nella notte tra sabato e domenica incursione alla libreria Giunti al Punto di Rio Terà Foscarini, a Dorsoduro, vicino all'Accademia, per portare via poco più che il fondo cassa e mettere a soqquadro la sede. Furti e borseggi a Carnevale per i "Veneziani non distratti" e Monica Poli sono calati, ma restano all'ordine del giorno. La polizia della questura indaga Hanno aperto una delle porte nella notte tra sabato e domenica, forse usando un piede di porco, e fatto irruzione alla libreria Giunti al Punto di Rio Terà Foscarini a Dorsoduro per portarsi via poco più che il fondo cassa. Quando l'allarme è scattato e le volanti lagunari della questura di Venezia sono intervenute, c'era più caos e disordine che altro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ladri fanno irruzione negli uffici nella Chiesa Madre: bottino magro, ma danni ingentiNella notte, alcuni ladri hanno fatto irruzione negli uffici della Chiesa Madre di Galatone, causando danni ingenti.

