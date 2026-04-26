Coldiretti al Brennero per difendere il reddito delle aziende agricole e il made in Italy

Nella notte tra il 26 e il 27 aprile, pullman partiranno da diverse zone del Veneto, tra cui la provincia di Padova, per raggiungere il Brennero. La mobilitazione è organizzata da Coldiretti e coinvolge aziende agricole della regione che intendono difendere il proprio reddito e il marchio del made in Italy. La partecipazione si concentra sulle aree rurali venete, con destinazione il valico alpino.

Con il cuore e la determinazione delle campagne venete, nella notte tra il 26 e il 27 aprile partiranno pullman da tutto il Veneto, e anche dalla provincia di Padova, dall'alta alla bassa padovana, diretti al Brennero, per partecipare alla grande mobilitazione nazionale promossa da Coldiretti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Coldiretti, 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in ItalySono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Altri aggiornamenti Temi più discussi: COLDIRETTI AL BRENNERO PER ORIGINE E CODICE DOGANALE; Protesta di Coldiretti al Brennero il 27 aprile; La Coldiretti torna al Brennero per difendere il made in Italy; Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricolo. Coldiretti al Brennero con 10mila agricoltori per denunciare i rischi della guerraDalle tensioni in medio oriente escalation dei costi produttivi con in prima fila i fertilizzanti. Protesta alla dogana contro l’import di prodotti che non rispettano i requisiti di sicurezza ... ilsole24ore.com Protesta di Coldiretti al Brennero il 27 aprileAttesi migliaia di agricoltori, contro l'aumento dei costi per il conflitto con l'Iran e per chiedere la revisione del codice doganale ... rainews.it Agricoltura: patto tra Regione Campania e Coldiretti "La mission: un’agricoltura sostenibile e responsabile, capace di salvaguardare il territorio e le esigenze di reddito degli agricoltori" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #agricoltura #Coldiretti #a - facebook.com facebook