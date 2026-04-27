FolGav trionfa a San Casciano | il 3-1 che accende la salvezza
Nel match giocato a San Casciano Val di Pesa, la squadra FolGav ha sconfitto lo Scandicci con un punteggio di 3-1. La vittoria permette ai nerazzurri di Mirko Taccola di mantenere vive le possibilità di salvezza diretta. La partita si è conclusa con il risultato positivo per FolGav, che ora guarda con fiducia ai prossimi incontri.
?? Cosa sapere Il FolGav batte lo Scandicci 3-1 a San Casciano val di Pesa. La vittoria accende le speranze di salvezza diretta per i nerazzurri di Mirko Taccola. Il FolGav conquista un successo fondamentale in trasferta a San Casciano val di Pesa battendo lo Scandicci per 3-1, un risultato che accende le speranze di salvezza diretta per i maremmani in vista dell'ultima sfida stagionale. La vittoria ottenuta sul campo fiorentino permette alla squadra guidata da Mirko Taccola di restare in corsa p .🔗 Leggi su Ameve.eu
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