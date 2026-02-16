FolGav un altro ’brodino’ Il San Donato la riprende

Il match tra Follonica Gavorrano e San Donato Tavarnelle si anima nella ripresa, quando il San Donato segna il gol che porta al pareggio. La causa è un’azione sulla fascia destra, che ha portato al tiro vincente dell’attaccante ospite. La partita si è accesa dopo i primi 45 minuti senza reti, con il gol di FolGav che ha sbloccato il risultato.

Succede tutto nella ripresa nell’1-1 tra il Follonica Gavorrano e il San Donato Tavarnelle allenato dall’ex Vitaliano Bonuccelli. Al 22’ Bellini calcia in porta dopo uno schema su calcio piazzato, la sua conclusione viene però ribattuta dalla difesa ospite. Al 28’ Fossati dialoga con Rinaldini e ci prova dal limite, la palla termina alta sopra la traversa. Al 38’ ancora Follonica Gavorrano pericoloso, ancora su azione da calcio piazzato. Raccoglie il pallone Rinaldini, che ci prova con un tiro sul secondo palo fuori di un soffio. Al 42’ grosso brivido per la retroguardia biancorossoblù: Croce effettua un tiro cross dalla trequarti che sorprende tutti e si stampa sul palo, Poggiolini recupera la sfera dopo l’impatto con il montante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - FolGav, un altro ’brodino’. Il San Donato la riprende Serie D: FolGav e San Donato Tavarnelle impattano 1-1, occasioni e un palo per gli ospiti nel match di Gavorrano. Il match tra FolGav e San Donato Tavarnelle si è concluso con un pareggio di 1-1, dopo che entrambi le squadre hanno avuto occasioni da gol e gli ospiti hanno colpito un palo. Arezzo, ospedale San Donato: dopo la pioggia, il “San Donato Water Park” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie c femminile. Il Follonica riparte in trasferta. A Cascina sarà una gara durissima. Gioco d’azzardo in calo nei locali di San Donato: -2,5 milioni in un anno L’ordinanza sugli orari delle slot incide sui dati 2025. Ma cresce il gioco online e l’allarme si sposta sulle nuove fragilità #SanDonato #GiocodAzzardo #Ludopatia #SlotMachine #Gioc - facebook.com facebook