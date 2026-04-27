Ieri mattina a Predappio si sono svolte le commemorazioni per la morte di Benito Mussolini, con una partecipazione stimata tra 150 e 180 persone. Tra i presenti non c’era nessuno con un fiore in mano, mentre i saluti romani sono stati eseguiti da alcuni partecipanti. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e silenzio, senza incidenti segnalati.

Ieri mattina a Predappio erano tra 150 e 180 i partecipanti che hanno commemorato la morte di Benito Mussolini. Lungo il corteo, organizzato dagli Arditi d’Italia e dalle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del duce, erano 130, alle quali se ne sono aggiunte 50 nel piazzale del cimitero. Qui Orsola Mussolini ha tenuto un discorso, in cui ha citato e ringraziato 13 raggruppamenti presenti, compresi i volontari ("il 23 maggio sarà il quinto anniversario della riapertura") ma non Forza Nuova. Resta dunque, dopo il caso del possibile doppio corteo di ottobre (poi scongiurato), il gelo tra le pronipoti e il movimento di Roberto Fiore. Nessun commento sul convegno del 25 aprile sull’antifascismo: "Noi ci occupiamo della nostra manifestazione, non delle iniziative di altri", ha risposto Orsola al termine della manifestazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiore assente, il gelo delle pronipoti. Sei i saluti romani

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