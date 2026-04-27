Il presidente di una rappresentativa calcistica ha dichiarato che attualmente non ci sono i presupposti per un commissariamento della federazione. Ha sottolineato che questa strada non rappresenta una soluzione per accelerare le riforme e ha escluso che possa essere presa in considerazione. La questione riguarda la gestione e le possibili modifiche all’interno dell’ente, ma al momento, secondo quanto affermato, non si prevedono interventi di questo tipo.

“Se ci sono gli estremi per il commissariamento? No, non può essere una via per accelerare sul piano delle riforme, nel modo più assoluto. Credo che non ci sarà perché le condizioni non ci sono”. Così Renzo Ulivieri, presidente dell’Aiac, al termine del Consiglio Federale. “Riforme? Per quanto compete alla federazione e rispettando le norme dello Stato faremo le riforme che è possibile fare. A oggi abbiamo trovato ostacoli”, ha aggiunto Ulivieri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figc, Ulivieri: "Non ci sono estremi per commissariamento"

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