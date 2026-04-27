Federica Cifola al Teatro Bracco con Mammazzo

Al Teatro Bracco si inaugura una nuova stagione con lo spettacolo “Mamma...zzo” interpretato dall’attrice e autrice Federica Cifola, che ha collaborato con il regista Marco Terenzi alla stesura della pièce. Lo spettacolo si inserisce nel programma teatrale, portando in scena un testo scritto e interpretato dall’artista stessa. La rappresentazione si svolge nel contesto della stagione teatrale del teatro, offrendo un nuovo contributo alla programmazione.

Nel tessuto della stagione del Teatro Bracco, si inserisce con vivace intelligenza scenica “Mamma.zzo”, spettacolo interpretato da Federica Cifola, qui anche autrice insieme al regista Marco Terenzi.Sotto la guida di Caterina De Santis, lo spazio di via Tarsia si prepara ad accogliere, da.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate “Mamma…zzo”, Federica Cifola è di scena al Teatro BraccoNAPOLI – Nel tessuto della stagione del Teatro Bracco, si inserisce con vivace intelligenza scenica “Mamma…zzo”, spettacolo interpretato da Federica... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile; Il grande solista statunitense Marc Sabbah protagonista a Napoli - Napoli Village - Quotidiano di. Federica Cifola al Teatro Bracco con Mamma…zzoNel tessuto della stagione del Teatro Bracco, si inserisce con vivace intelligenza scenica Mamma...zzo, spettacolo interpretato da Federica Cifola, qui ... 2anews.it Al Teatro Bracco arriva Federica Cifola con «Mamma…zzo»: il ruolo di madre diventa una satira genialeNel cuore pulsante della stagione del Teatro Bracco, diretto da Caterina De Santis, si accendono i riflettori su uno dei ruoli più complessi e dibattuti di ... cronachedellacampania.it Ipotesi uscita Il 1 ottobre dovrebbe uscire in sala il film "Quasi vera" di Fausto Brizzi con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Laura Chiatti, Taylor Mega, Andrea Perroni, Sergio Friscia, Francesca Manzini, Federica Cifola, Maurizio Lops - facebook.com facebook