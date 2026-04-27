Durante una visita a Città del Messico, si è potuto ammirare una mostra dedicata a Frida Kahlo che includeva alcuni dei suoi oggetti personali. Tra questi, si trovava uno smalto di un noto marchio di cosmetici, visibile in una teca e utilizzato a metà. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo intimo sulla vita quotidiana dell’artista.

"QUANDO ero a Città del Messico, ho visitato il museo di Frida Kahlo. C’era una mostra con i suoi oggetti personali e, in una teca, c’era il suo smalto Revlon preferito, usato a metà. Era sul suo comodino la notte in cui è morta". Da quel famoso comodino di Città del Messico a Bologna, dove oggi ha sede uno dei poli produttivi più importanti del gruppo, Michelle Peluso, ceo di Revlon traccia una linea ideale che passa attraverso la bellezza. È infatti proprio nel cuore della città emiliana, tra una visita allo stabilimento e l’altra, che la top manager racconta la storia e il futuro dell’iconica multinazionale della cosmesi fondata nel 1932. Abito a fiori, capelli in piega, rossetto rosso bold: "In Revlon siamo colorati – ci dice sorridendo –, amiamo i look audaci, glamour.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Fedeli al modello Revlon ma proiettati nel futuro"

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