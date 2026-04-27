Un quindicenne italiano si sta facendo notare nel mondo del tennis tavolo. A novembre, ha guidato la squadra azzurra alla conquista di un argento storico ai Mondiali, sconfiggendo le nazionali asiatiche. Ora si prepara per affrontare i prossimi campionati mondiali e successivamente si recherà in Germania con l'obiettivo di diventare numero uno. Durante un'intervista, ha dichiarato di desiderare di conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici.

Londra chiama, e lui risponde senza tremare. Non è solo un viaggio: è un salto dentro la storia. A cento anni esatti dalla prima edizione dei Mondiali di tennis tavolo, il palcoscenico torna dove tutto è iniziato. E tra le 64 nazionali al via martedì 28 aprile c’è anche l’Italia, con un ragazzo che di anni ne ha appena quindici ma sembra già avere lo sguardo di chi ha capito dove vuole arrivare. "Il mio sogno è diventare il numero uno". Danilo Faso è il nome che circola, il volto fresco di una generazione che a novembre ha già fatto rumore a livello giovanile: gli azzurrini hanno battuto le potenze asiatiche e conquistato una storica medaglia d’argento a squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Faso, il Sinner del tennis tavolo: "Ora i Mondiali, poi vado in Germania per diventare il n. 1"

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