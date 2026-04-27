False residenze ai brasiliani | l' inchiesta arriva nel casertano Fissata l' udienza per 7

La Procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine su un giro di false residenze e permessi di soggiorno rilasciati a cittadini brasiliani nel comune di Villaricca. Sono sette le persone coinvolte nell'inchiesta, con l'udienza preliminare programmata per il 6 giugno. L'indagine si concentra sulle modalità di rilascio e sulla possibile rete che ha gestito le pratiche irregolari. La questione riguarda il sistema di documentazione e le procedure adottate nel procedimento.

E’ stata fissata al 6 giugno l’udienza preliminare a carico di 7 persone coinvolte in un’inchiesta della Procura di Napoli Nord su un sistema di false residenze e permessi di soggiorno rilasciati a cittadini brasiliani nel comune di Villaricca.A svelare i dettagli dell’inchiesta è la sezione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Scandalo false residenze a Villaricca: vigili urbani e funzionari nei guai, udienza preliminare il 6 giugnoSi apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte false residenze concesse a cittadini brasiliani a Villaricca. “False residenze per inquinare elezioni”: ai domiciliari sindaco e consigliere comunale di Forza d’Agrò, nel MessineseFalse attestazioni di residenza per inquinare le elezioni dell’8 e del 9 giugno 2024, per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco del comune... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: False residenze a cittadini brasiliani a Villaricca: sette a giudizio, udienza preliminare il 6 giugno; Associazione a delinquere per il rilascio di false residenze e permessi di soggiorno: chi sono i sette indagati e i loro ruoli; Scandalo false residenze a Villaricca: vigili urbani e funzionari nei guai, udienza preliminare il 6 giugno; Inchiesta false residenze a Villaricca: sette persone a giudizio. Associazione a delinquere per il rilascio di false residenze e permessi di soggiorno: chi sono i sette indagati e i loro ruoliCome funzionava il sistema di rilascio di certificati falsi per i cittadini brasiliani e chi sono i dipendenti pubblici coinvolti ... napolitoday.it Inchiesta false residenze a Villaricca: sette persone a giudizioSi apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nel rilascio di residenze anagrafiche a cittadini brasiliani nel Comune di Villaricca. Sono sette le persone che dovranno comparire ... internapoli.it LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA | Inchiesta su pratiche anagrafiche, presunti favori e residenze false Leggi: https://www.ilsud24.it/2026/04/21/napoli-carte-identita-residenze-false-120-indagati/ - facebook.com facebook Frode sui posti barca nel porto di Otranto, 53 denunciati. Avrebbero anche evaso l'Imu per 80mila euro dichiarando false residenze #ANSA x.com