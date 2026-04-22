Scandalo false residenze a Villaricca | vigili urbani e funzionari nei guai udienza preliminare il 6 giugno

A Villaricca si apre un nuovo capitolo nell'inchiesta sulle presunte false residenze concesse a cittadini brasiliani. Nei giorni scorsi, sono stati coinvolti vigili urbani e funzionari pubblici, che dovranno comparire in udienza preliminare il prossimo 6 giugno. L'indagine si concentra sulle modalità di assegnazione delle residenze e sui possibili illeciti legati a questa pratica. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità locali.

Si apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte false residenze concesse a cittadini brasiliani a Villaricca. Sono sette le persone che dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare fissata per il prossimo 6 giugno presso il Tribunale di Napoli Nord. Davanti al giudice Forte compariranno Silmara Fabotti, Flavio Alan Yogui, Alessio De Rosa, Alessandro Di Vivo, Antonio Amato, Antonio Opera e Martins Juneo. Tra loro figurano anche vigili urbani e dipendenti comunali. Secondo la Procura, al centro dell’indagine ci sarebbero presunti episodi di corruzione legati al rilascio di residenze anagrafiche irregolari a cittadini brasiliani.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scandalo false residenze a Villaricca: vigili urbani e funzionari nei guai, udienza preliminare il 6 giugno Notizie correlate Cinecittà, false comunicazioni: chiesto processo per ex Ad Maccanico, udienza preliminare il 23 giugno(Adnkronos) – E’ fissata per il 23 giugno prossimo, a quanto apprende l'Adnkronos, l’udienza preliminare per l’ex amministratore delegato di... Banconote false nascoste nella Porsche: nei guai l'ex ciclista PiccoloA Napoli aveva lasciato il ricordo di una mega festa di compleanno al Giro 2024 in onore di Valentina, la sua fidanzata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scandalo false residenze a Villaricca: vigili urbani e funzionari nei guai, udienza preliminare il 6 giugno; Napoli, il tariffario delle residenze false 119 indagati per corruzione; Follia a Napoli: vendevano il futuro dei migranti in cambio di denaro e sesso. Gli arresti per le false residenze a Forza d'Agrò: al Riesame il primo vaglio sulle accuseFissate le udienze davanti al Tribunale del Riesame per il primo vaglio sull’ordinanza di custodia cautelare dell’inchiesta sulle false residenze elettorali a Forza d’Agrò, che l’1 aprile ha fatto sca ... sikilynews.it False residenze a Forza d’Agrò: si va al RiesameFissate le udienze al Tribunale del Riesame sull’ordinanza di custodia cautelare dell’inchiesta sulle false residenze elettorali a Forza d’Agrò, che l’1 aprile ha fatto scattare gli arresti domiciliar ... messina.gazzettadelsud.it SCANDALO A REGGIO CALABRIA Maxi-sequestro alla mostra "Pop to Street Art: Influences": ben 143 opere, tra cui dipinti e sculture, sono state sequestrate perché false! I pezzi, esposti in prestigiose sedi della città, erano stati falsamente attribuiti - facebook.com facebook