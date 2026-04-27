Nel mondo digitale, le fake news sono diventate un fenomeno diffuso che coinvolge anche gli influencer, contribuendo a creare confusione e diffondere informazioni non verificate. Recentemente, i professori Mangiò e Di Domenico hanno affrontato il tema della sostenibilità digitale durante il podcast UniBg OnAir, analizzando le sfide legate alla diffusione di notizie false e all'influenza degli influencer nel panorama online. La discussione si concentra sugli aspetti pratici e sulle conseguenze di queste dinamiche.

?? Cosa sapere I professori Mangiò e di Domenico discutono la sostenibilità digitale nel podcast UniBg OnAir. La manipolazione informativa e gli influencer influenzano la reputazione di aziende e brand online. I professori Federico Mangiò e Gian Domenico di Domenico approfondiscono oggi il tema della sostenibilità digitale attraverso un nuovo episodio del podcast UniBg OnAir, analizzando come la manipolazione dell'informazione stia alterando il dibattito pubblico. Lunedì 27 aprile alle ore 19.00, .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fake news e influencer: come il caos digitale distrugge la verità

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