Il tecnico del Como ha dichiarato di non sentirsi attratto dall’idea di allenare una nazionale, aggiungendo che trovare un’altra squadra in Serie A potrebbe essere complicato. Recentemente ha ricevuto il Premio Bearzot, un riconoscimento importante nel settore. Durante l’intervista, ha ribadito il forte legame con il club, descrivendolo come una famiglia. Le sue parole sono state riportate in un contesto di riflessione sul futuro professionale.

"Un futuro in un club diverso dal Como? La vedo molto difficile. Sono legatissimo a questo progetto e questo club per me è una famiglia. Certo, nel calcio mai dire mai. L'anno scorso ero interessato a sapere come lavorano altre società e ho avvisato il presidente. Ma poi ho preso la decisione di rimanere. La Nazionale italiana? Magari un giorno, per adesso sono troppo allenatore, ho bisogno di stare in campo tutti i giorni con i ragazzi. Lavorare per una nazionale sarebbe per me in questo momento un po' noioso. Quando sarà un po' più vecchio chissà.". A parlare è Cesc Fabregas, che questo pomeriggio al Salone d'Onore del Coni ha ricevuto il Premio Nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas: "Mi annoierei ad allenare una nazionale. In A con un'altra squadra? Difficile..."

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