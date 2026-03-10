Un castello mille storie | gli appuntamenti di marzo alla Rocca di Riolo Terme

A Riolo Terme, nella Rocca, si terranno a marzo diversi appuntamenti, tra cui la rappresentazione teatrale “Caterina in Armatura” prevista per le date del 1, 8 e 29, tutte alle ore 15. La performance ricorda la figura di Caterina Sforza, una delle protagoniste più note del Rinascimento, attraverso una narrazione che unisce storia, battaglie e coraggio.

Marzo porta alla Rocca di Riolo un susseguirsi di esperienze immersive che attraversano epoche, atmosfere e suggestioni diverse, invitando il pubblico a scoprire il fascino senza tempo dell'antica fortificazione Si comincia con "Caterina in Armatura", in programma domenica 1 – 8 – 29 marzo alle ore 15, un viaggio affascinante tra storia, battaglie e coraggio in compagnia di Caterina Sforza, una delle figure femminili più straordinarie del Rinascimento. Durante il percorso la Signora delle Romagne si racconterà come guerriera e stratega, svelando arti della guerra, tecniche di difesa della rocca e il ruolo determinante che seppe conquistarsi in un mondo dominato dagli uomini.

