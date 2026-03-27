Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 27 marzo 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, sono stati estratti i numeri delle lotterie Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti, i numeri ritardatari e i jackpot aggiornati. Le estrazioni si sono svolte secondo il calendario abituale e i risultati sono disponibili sui canali ufficiali. Nessuna variazione è stata segnalata rispetto alle procedure di estrazione consuete.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 27 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è l’81 sulla ruota di Roma, che non esce da ben 101 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Si puo' fare fare subito una cosa (con urgenza) ....... visto che dal 7 luglio 2023 ad oggi (2026) sono stati gia' raccolti parecchi fondi ogni venerdi nelle estrazioni lotto/superenalotto che servono per la "raccolta fondi dedicata alle popolazioni in difficoltà " ...... a q - facebook.com facebook

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