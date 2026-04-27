Esplode arbitropoli tra calcio e politica lo scontro è totale

Il mondo del calcio si trova al centro di un confronto acceso, tra accuse e smentite, mentre si discute di possibili interventi sulla gestione della Federazione. Le accuse vengono respinte come infondate e prematuri, e si respinge ogni tentativo di intervento che possa alterare l'autonomia dell'ente. La situazione vede coinvolti anche aspetti politici che influenzano le discussioni e le decisioni in corso.

Il calcio si difende dalle accuse affrettate, dalle sentenze anticipate, dai tentativi di commissariare la Figc per riformare il Sistema. La Procura di Milano indaga sul presunto reato per frode sportiva del designatore degli arbitri Gianluca Rocchi che è stato convocato dagli inquirenti a metà settimana, sempre il 30 aprile dovrebbe comparire anche il supervisore Var Andrea Gervasoni, indagato per il caso di Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025. Il Procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè ieri ha pubblicato una nota in cui difende l’operato della Procura federale chiamata in causa dal Ministro dello Sport Andrea Abodi. «Nel pieno...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplode arbitropoli, tra calcio e politica lo scontro è totale ARBITRO 17ENNE AGGREDITO A CALCI E PUGNI IN UNA GARA DI SECONDA CATEGORIA A VIBO Notizie correlate Leggi anche: Atm, scontro totale tra sigle sindacali: verso lo sciopero mentre esplode la frattura interna Guerra totale Corona-Mediaset: dopo i social, lo scontro esplode a MilanoLa battaglia legale tra Fabrizio Corona e Mediaset si apre a un nuovo capitolo, segnando un’escalation che va ben oltre il mondo digitale.