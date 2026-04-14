Atm scontro totale tra sigle sindacali | verso lo sciopero mentre esplode la frattura interna
La situazione all’interno di Atm Messina è caratterizzata da un forte contrasto tra le sigle sindacali e l’azienda. Dopo un tentativo di mediazione presso la segreteria politica di un rappresentante istituzionale, le tensioni tra le parti sono aumentate ulteriormente. Le sigle sindacali minacciano uno sciopero, mentre la frattura interna tra le diverse sigle si approfondisce, creando un clima di forte incertezza sulla possibilità di trovare un’intesa.
Non si placa la tensione all’interno di Atm Messina. Anzi, il confronto tra sindacati e azienda si irrigidisce ulteriormente dopo il tentativo di mediazione avvenuto nelle scorse settimane nella segreteria politica di Cateno De Luca, un passaggio che aveva già acceso il dibattito pubblico e.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Guerra totale Corona-Mediaset: dopo i social, lo scontro esplode a MilanoLa battaglia legale tra Fabrizio Corona e Mediaset si apre a un nuovo capitolo, segnando un’escalation che va ben oltre il mondo digitale.
Lo scontro si ridimensiona, ma la frattura tra Washington e il Vaticano c’èLe tensioni tra Washington e il Vaticano entrano in una nuova fase: meno drammatica nei toni immediati, ma più profonda nella sostanza.
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