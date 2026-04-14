Atm scontro totale tra sigle sindacali | verso lo sciopero mentre esplode la frattura interna

La situazione all’interno di Atm Messina è caratterizzata da un forte contrasto tra le sigle sindacali e l’azienda. Dopo un tentativo di mediazione presso la segreteria politica di un rappresentante istituzionale, le tensioni tra le parti sono aumentate ulteriormente. Le sigle sindacali minacciano uno sciopero, mentre la frattura interna tra le diverse sigle si approfondisce, creando un clima di forte incertezza sulla possibilità di trovare un’intesa.