Eseguito nell' ospedale di Penne un impianto uditivo a conduzione ossea

Nell'ospedale San Massimo di Penne, nei giorni scorsi, è stato effettuato un intervento chirurgico su un paziente di circa 75 anni affetto da ipoacusia grave. L'operazione ha riguardato l’impianto di un sistema uditivo a conduzione ossea, una soluzione utilizzata quando le tecniche tradizionali non risultano efficaci. L’intervento è stato eseguito con successo e ora il paziente si trova in fase di recupero.

È stato eseguito nei giorni scorsi, nell'ospedale San Massimo di Penne, un intervento chirurgico di impianto di sistema uditivo a conduzione ossea su un paziente di circa 75 anni affetto da ipoacusia grave non trattabile con soluzioni protesiche tradizionali. L’intervento è stato effettuato dal.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Samsung rivoluziona l’audio: nuovi auricolari a conduzione ossea in arrivoSamsung sta sviluppando nuovi auricolari basati sulla conduzione ossea, identificati internamente come Galaxy Buds Able o semplicemente Galaxy Able. Samsung rivoluziona l’audio: arrivano i nuovi Buds a conduzione osseaSamsung prepara una rivoluzione estetica e tecnologica nel comparto audio con l’arrivo di nuovi auricolari true wireless dotati di conduzione ossea. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trapianti, intervento storico all’ospedale Infermi: primo prelievo di cuore da donatore dopo arresto cardiaco; Eseguito in ospedale un intervento microchirurgico specialistico per la chirurgia del linfedema post-mastectomia; Sanità, impianto uditivo a conduzione ossea eseguito all’ospedale di Penne; Al policlinico Tor Vergata ricostruzione mammaria in tempi record con dimissioni in 24 ore. Dolore cronico alla schiena. Eseguito all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, il primo trattamento in Italia di ablazione del nervo basivertebraleLa nuova procedura minimamente invasiva mira specificamente al nervo basivertebrale, per trattare efficacemente il dolore vertebrogenico cronico alla schiena. Questa procedura colma un vuoto ... quotidianosanita.it Mal di schiena cronico, eseguito all'ospedale Isola Tiberina un innovativo intervento mininvasivoLe procedure sono state effettuate dal dottor Jacopo Scaggiante, neuroradiologo interventista dell'Unità operativa complessa Diagnostica per immagini, diretta dal professor Ettore Squillaci, ... romatoday.it ’ Nella UOSD di Otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero “San Massimo” di Penne è stato eseguito nei giorni scorsi un - facebook.com facebook