Samsung rivoluziona l’audio | arrivano i nuovi Buds a conduzione ossea

Samsung ha annunciato l’imminente lancio di nuovi auricolari true wireless dotati di tecnologia a conduzione ossea, promettendo di cambiare l’esperienza d’ascolto. I dispositivi combinano funzionalità avanzate e un design rinnovato, puntando a offrire un’alternativa innovativa ai tradizionali auricolari. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sui modelli specifici o sulle caratteristiche tecniche.

Samsung prepara una rivoluzione estetica e tecnologica nel comparto audio con l’arrivo di nuovi auricolari true wireless dotati di conduzione ossea. La novità, emersa dopo i recenti lanci dei modelli Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro avvenuti a fine febbraio insieme alla linea Galaxy S26, vede protagonista un dispositivo identificato nei codici dell’app Galaxy Wearable con la sigla Galaxy Buds Able. L’identità tecnica del nuovo modello e le tracce nel software. Le indiscrezioni che circolano da inizio aprile suggeriscono che il nome Galaxy Buds Able possa rappresentare solo una denominazione interna per lo sviluppo del prodotto, poiché non risulterebbe particolarmente efficace per il marketing commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung rivoluziona l’audio: arrivano i nuovi Buds a conduzione ossea O novo design da caixa de carregamento do Galaxy Buds 4 Pro Notizie correlate Samsung rivoluziona l’audio: nuovi auricolari a conduzione ossea in arrivoSamsung sta sviluppando nuovi auricolari basati sulla conduzione ossea, identificati internamente come Galaxy Buds Able o semplicemente Galaxy Able. Nuovi auricolari Motorola moto buds 2: audio di alta qualità in collaborazione con BoseDa Motorola arrivano i nuovi auricolari senza fili moto buds 2 plus e moto buds 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Samsung Micro RGB: la rivoluzione del colore che sfida l'OLED è finalmente alla portata di tutti; Samsung rivoluziona le microSD: arrivano le nuove T7 e T9 da 1TB; Recensione Samsung TV S95F OLED, la smart TV bella anche di giorno; Samsung rivoluziona i TV: intelligenza artificiale, Micro RGB e nuove esperienze. Galaxy S26: la funzione Regola audio diventa in tempo realeLa funzionalità Regola Audio di Samsung con la serie S26 riceve un ulteriore miglioramento introducendo novità interessanti ... techprincess.it Samsung rivoluziona i TV: intelligenza artificiale, Micro RGB e nuove esperienzeSamsung presenta la nuova generazione di TV con tecnologia Micro RGB, funzionalità AI avanzate e soluzioni audio innovative, potenziando il concetto di smart ... megamodo.com Bellezza, etica, filosofia e futuro digitale: Mauro Porcini, il designer italiano che guida Samsung, racconta perché la prossima rivoluzione non sarà tecnica, ma umana x.com Aixam rivoluziona le minicar con la nuova Easy. Più comfort, più tecnologia e doppia anima elettrica o diesel. Una city car intelligente pensata per la vita reale. Scopri tutti i dettagli su Auto Tecnica - facebook.com facebook