Un uomo di 72 anni è rimasto ferito ieri pomeriggio a Anghiari, in piazza IV Novembre. Un lampione dell’illuminazione pubblica, probabilmente danneggiato dal vento, è crollato improvvisamente sulla strada. L’uomo si trovava in zona al momento e ha subito un colpo. Sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il 72enne in ospedale per le ferite. Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Un lampione dell'illuminazione pubblica, probabilmente danneggiato dal vento, è crollato nel pomeriggio di ieri in piazza IV Novembre ad Anghiari, colpendo un uomo di 72 anni. L'allarme è scattato alle 15:30, quando il 118 della Asl Toscana sud est è stato attivato per soccorrere la persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre al 118. Il 72enne è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade lampione nell'aretino, ferito un 72enne

Approfondimenti su Arezzo Anghiari

Questa mattina ad Anghiari, un lampione si è staccato e è crollato in piazza 4 Novembre.

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel crollo di un lampione in piazza a Anghiari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Arezzo Anghiari

Argomenti discussi: Cade lampione nell'Aretino, ferito un 72enne; Cade lampione in piazza, ferito 72enne; Anghiari, cade lampione dell'illuminazione pubblica e ferisce un uomo; Anghiari, crolla un lampione e colpisce un 72enne.

Cade lampione nell'Aretino, ferito un 72enne(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO)FIRENZE, 10 FEB - Un lampione dell'illuminazione pubblica, probabilmente danneggiato dal vento, è crollato nel pomeriggio in piazza IV Novembre ad Anghiari (Arezzo), colpendo ... msn.com

Cade lampione in piazza 4 novembre ad Anghiari, ferito 72enne - facebook.com facebook