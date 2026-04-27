Il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera ha dichiarato che è necessario rafforzare la linea liberale all’interno del partito. Ha aggiunto che, nonostante il risultato del referendum, il partito e la coalizione continuano a essere uniti. Secondo lui, i moderati continueranno a sostenere la formazione politica e ha commentato che l’alleanza di centrodestra tende a favorire un orientamento più a sinistra.

Se l’aspettava?«No, ovviamente. Venivamo da una campagna referendaria molto faticosa, di cui siamo stati i più convinti sostenitori. Per mesi mi sono concentrato sulla riforma della giustizia». Enrico Costa, garantista e liberale, è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. «Il partito ha da sempre fatto di queste idee il suo tratto distintivo». «Ho apprezzato molto la fiducia dei colleghi. Partire con il piede giusto è importante». «Un caro amico. Una persona perbene. Grandi doti di mediazione e ascolto. È andato a fare il sottosegretario ai Rapporti con il parlamento: un ruolo che gli si addice molto». «Questo gruppo non ha bisogno di essere pacificato.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Enrico Costa: «Ora va accentuata la linea liberale»

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“Lo Stato liberale deve mettere tutti nelle condizioni di far valere le proprie ragioni”. Enrico Costa, Capogruppo di Forza Italia alla Camera. x.com