Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha esortato l’Europa a passare dalle discussioni alle decisioni concrete, sottolineando che non sono sufficienti interventi parziali. In un'intervista al nostro giornale, ha evidenziato la necessità di misure profonde per affrontare le sfide economiche derivanti dalla crisi iraniana e dalla situazione nello Stretto di Hormuz, ribadendo l’urgenza di azioni incisive da parte delle istituzioni europee.

«Non servono pannicelli caldi, ma interventi radicali». È il passaggio con cui Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, sintetizza al Messaggero la linea del governo davanti ai rischi economici legati alla crisi iraniana e allo stallo nello Stretto di Hormuz. Il timore, spiega, è che un blocco prolungato della navigazione possa produrre effetti pesanti su crescita e prezzi, anche se l’inflazione al momento resta sotto controllo. Per questo l’esecutivo ha chiesto alla Commissione europea la sospensione del Patto di stabilità, così da consentire ai singoli Stati di intervenire con margini adeguati, a partire dal dossier energia. Leggi anche Urso a Federauto: allo studio incentivi mirati per veicoli commerciali e alcune categorie specifiche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Energia e imprese, il monito di Urso all’Europa: «Basta discussioni, è il momento delle decisioni»

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