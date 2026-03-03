La partita tra Bari ed Empoli si svolge nella ventottesima giornata del campionato di Serie B 20252026. È una sfida importante per entrambe le squadre, con i pugliesi che cercano di migliorare la propria posizione in classifica e i toscani che vogliono evitare rischi di retrocessione. La gara si gioca in un contesto di alta tensione tra le due squadre.

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi sperano di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i toscani non vogliono essere risucchiati dalla stessa. Bari-Empoli si giocherà mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio San Nicola. BARI-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sognano la seconda vittoria consecutiva per mettere ancora distanza dalla zona rossa. La fiducia è tanta dopo la vittoria contro la SAmpdoria, ma bisogna ancora pedalare per vedere la luce. I toscani devono assolutamente tornare a vincere dopo otto gare senza gioie. La squadra di Dionisi ha quattro punti di vantaggio sul Mantova sedicesimo in classifica e rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bari-Empoli, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Padova-Spezia, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Venezia-Avellino, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Aggiornamenti e notizie su Bari Empoli ventottesima giornata Serie...

Temi più discussi: Bari-Empoli: le info utili; Live Bari - Empoli - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 04/03/2026; Bari-Empoli, aperta la prevendita. Info e prezzi biglietti; Empoli-Cesena 1-1: pari in rimonta al Castellani.

Info biglietti per Bari-EmpoliIn vendita i biglietti per Bari-Empoli, gara della 28a giornata di Serie B in programma mercoledì sera al San Nicola ... pianetaempoli.it

Pronostico Bari-Empoli: la salvezza è ancora conquistabileBari-Empoli è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La vittoria sul campo della Sampdoria, importante e be ... ilveggente.it

Venezia vs Avellino Bari vs Empoli Palermo vs Mantova It's all free. Watch live Italian football on Destination Calcio. x.com

La doppia trasferta a Bari e Catanzaro, le sfide casalinghe col Mantova e il Pescara, la gara sul campo dello Spezia: ecco le nostre sfide del mese di marzo 28 Bari-Empoli (Mercoledì 4, ore 20.00) 29 Catanzaro-Empoli (Domenica 8, ore 1 - facebook.com facebook