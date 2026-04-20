Audi alla Milano Design Week 2026 | il movimento è emozione

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio automobilistico presenta un evento presso Portrait Milano, con un programma che include talk e altre attività. L'iniziativa si svolge negli spazi dedicati e coinvolge vari interventi e presentazioni. La presenza dell'azienda si concentra sull'esposizione e sulla partecipazione a discussioni legate al design e all'innovazione nel settore automotive.

Una riflessione corale sul valore della performance, all’interno del design, dello sport, della formazione e della manifattura. Si alza il sipario sugli eventi firmati Audi alla Milano Design Week 2026: un palinsesto ricco di attività multidisciplinari che animeranno, come da tradizione dei Quattro Anelli, gli spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia. Il brand tedesco, infatti, si racconta per il quarto anno consecutivo nella Piazza del Quadrilatero: un dialogo tra innovazione, emozione e, naturalmente, design, grazie all’installazione Origin firmata da Zaha Hadid Architects. Gli appuntamenti iniziano martedì 21 aprile con il talk «Alle origini della velocità», per riflettere sulle modalità di progettazione in un mondo che accelera continuamente.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozione Presentazione Audi F1 Team 2026: Inizia una nuova era Notizie correlate Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Le auto da vedere alla Milano Design Week 2026; L’automotive al Fuorisalone 2026; Evento - Milano da Scrocco. Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUn ricco palinsesto organizzato dai Quattro Anelli anima gli spazi di Portrait Milano. Dai talk (con ospite, tra gli altri, Federica Brignone e Stefano Domenicali) alle anteprime nazionali (di Audi RS ... vanityfair.it Audi alla Design Week: RS 5 e Formula 1 al centro del raccontoA Portrait Milano Audi mette in scena Origin, la nuova RS 5 plug-in e la visione F1: design e performance in un unico racconto. Audi torna ... affaritaliani.it Elle Decor Italia. . Alla Milano Design Week 2026 va in scena il terzo capitolo della trilogia Elledecor.it Takeover nelle stanze di Casa Slalom dal titolo “The Society of Objects”. Come è nato il progetto di quest’anno Ce lo raccontano Alessandro Valenti, Editor - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com