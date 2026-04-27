A Milano, una serata tra amici si trasforma in un momento di grande attenzione quando si verifica un incontro tra una cantante molto nota e una influencer, con un bacio tra le due davanti a un pilota di motociclismo. La scena si svolge in un locale, attirando subito l’attenzione dei presenti e dei media. La cantante, nota per le sue esibizioni, si trova di fronte a una figura del suo passato, mentre il pilota osserva la scena da vicino.

Dopo il duetto con Marracash che ha galvanizzato i fan, Elodie torna a infiammare i social. Sabato 25 aprile, poco prima della mezzanotte, la cantante romana è diventata la protagonista assoluta di una serata in una discoteca di Milano, dove si è consumato un incontro inaspettato. Nello stesso privé sono apparsi, non è chiaro se in contemporanea o in momento diversi, l’ex compagno Andrea Iannone e la ballerina Franceska Nuredini. Una coincidenza che ha trasformato la serata in un caso di cronaca rosa. A documentare l'atmosfera incandescente del club milanese ci ha pensato la fotocamera di alcuni utenti e del dj con un video che è diventato subito virale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elodie, incontro di fuoco a Milano: il bacio con Franceska davanti a Iannone

Elodie insieme alla ballerina Franceska

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