A Milano, è stato avvistato un incontro tra la cantante, un ex pilota di moto e una donna. Le tre persone sono state viste insieme in un locale della città, in un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza di tutti e tre nello stesso luogo ha fatto pensare a una possibile ripresa dei rapporti tra gli ex. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media locali.

? Cosa sapere Elodie, Andrea Iannone e Franceska Nuredini avvistati insieme in un locale di Milano.. L'incontro smentisce le tensioni legate alla rottura sentimentale tra la cantante e il pilota.. Milano, un locale della movida milanese è diventato il palcoscenico di un incontro inaspettato tra Elodie, Franceska Nuredini e Andrea Iannone, smentendo le tensioni legate alla recente rottura sentimentale. L’atmosfera tra i tre protagonisti sembra essersi trasformata radicalmente in una serata di pacata convivialità. Mentre le indiscrezioni degli ultimi mesi avevano dipinto uno scenario di distacco netto, l’avvistamento dei tre soggetti insieme suggerisce una ritrovata sintonia che ha sorpreso chi seguiva con attenzione la vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elodie e Iannone: sorpresa a Milano, pace ritrovata tra gli ex

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