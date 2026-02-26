Li hanno visti Elodie e Andrea Iannone la scena in strada sotto gli occhi dei presenti

Da settimane si susseguono voci su una possibile rottura tra due personaggi noti, entrambi molto seguiti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Recentemente, sono stati avvistati insieme in strada, attirando l’attenzione dei passanti che hanno assistito alla scena. La loro presenza pubblica continua a alimentare le discussioni tra i fan e gli osservatori.

Si rincorrono da settimane voci sempre più insistenti sulla fine di una delle relazioni più chiacchierate dello spettacolo e dello sport italiano. Nessun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione diretta, eppure i segnali sono sotto gli occhi di tutti. Da tempo i due protagonisti non si mostrano più insieme e, anzi, vengono avvistati accanto ad altre persone. Un silenzio che pesa e che, giorno dopo giorno, ha lasciato spazio a nuove frequentazioni e a retroscena che raccontano di una rottura ormai definitiva. Da una parte il pilota di MotoGp Andrea Iannone, che dopo aver riallacciato i contatti con Belén Rodríguez sarebbe stato visto sempre più spesso con Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Elodie, rivede Andrea Iannone: scatta il litigio in strada

Elodie litiga in strada con Andrea Iannone: poi corre tra le braccia di Franceska NurediniL’incontro diventa ‘scontro’ La strada di Milano si trasforma in un set di gossip da rotocalco: Elodie e Andrea Iannone finiscono al centro delle...

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati I like sospetti dell’ex Marracash

Temi più discussi: I baci di Sanremo: da Benigni a Rosa Chemical e Fedez – lo scandalo sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026: Tutto sulla Seconda Serata del Festival - LA DIRETTA; Tutte le curiosità su Franceska, la ballerina di Elodie finita al centro del gossip; Elodie e Franceska Nuredini a Venezia per San Valentino: le nuove foto alimentano le voci sulla loro relazione.

Elodie, nuovo gossip sulla cantante: litiga con Andrea Iannone in strada poi corre da FranceskaIncontro teso tra la cantante e il pilota: le foto dell'incontro -che sembrerebbe essere finito male - sulle pagine di Diva e Donna ... corriere.it

Elodie e Franceska mano nella mano a Venezia: gossip, conferme social e reazioniElodie e Franceska sotto i riflettori dopo gli scatti a Venezia: i giornali riportano dettagli sulla loro relazione e Marracash commenta con approvazione ... notizie.it

Elodie paparazzata durante un presunto confronto teso con Andrea Iannone sotto casa. Poi gli abbracci con Franceska Nuredini. facebook

Elodie, lite con Andrea Iannone in strada. «Poi lei corre da Franceska» x.com