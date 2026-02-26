Li hanno visti Elodie e Andrea Iannone la scena in strada sotto gli occhi dei presenti

Da caffeinamagazine.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane si susseguono voci su una possibile rottura tra due personaggi noti, entrambi molto seguiti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Recentemente, sono stati avvistati insieme in strada, attirando l’attenzione dei passanti che hanno assistito alla scena. La loro presenza pubblica continua a alimentare le discussioni tra i fan e gli osservatori.

Si rincorrono da settimane voci sempre più insistenti sulla fine di una delle relazioni più chiacchierate dello spettacolo e dello sport italiano. Nessun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione diretta, eppure i segnali sono sotto gli occhi di tutti. Da tempo i due protagonisti non si mostrano più insieme e, anzi, vengono avvistati accanto ad altre persone. Un silenzio che pesa e che, giorno dopo giorno, ha lasciato spazio a nuove frequentazioni e a retroscena che raccontano di una rottura ormai definitiva. Da una parte il pilota di MotoGp Andrea Iannone, che dopo aver riallacciato i contatti con Belén Rodríguez sarebbe stato visto sempre più spesso con Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Elodie, rivede Andrea Iannone: scatta il litigio in strada

Elodie litiga in strada con Andrea Iannone: poi corre tra le braccia di Franceska NurediniL’incontro diventa ‘scontro’ La strada di Milano si trasforma in un set di gossip da rotocalco: Elodie e Andrea Iannone finiscono al centro delle...

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati I like sospetti dell’ex Marracash

Video Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati I like sospetti dell’ex Marracash

Temi più discussi: I baci di Sanremo: da Benigni a Rosa Chemical e Fedez – lo scandalo sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026: Tutto sulla Seconda Serata del Festival - LA DIRETTA; Tutte le curiosità su Franceska, la ballerina di Elodie finita al centro del gossip; Elodie e Franceska Nuredini a Venezia per San Valentino: le nuove foto alimentano le voci sulla loro relazione.

li hanno visti elodieElodie, nuovo gossip sulla cantante: litiga con Andrea Iannone in strada poi corre da FranceskaIncontro teso tra la cantante e il pilota: le foto dell'incontro -che sembrerebbe essere finito male - sulle pagine di Diva e Donna ... corriere.it

Elodie e Franceska mano nella mano a Venezia: gossip, conferme social e reazioniElodie e Franceska sotto i riflettori dopo gli scatti a Venezia: i giornali riportano dettagli sulla loro relazione e Marracash commenta con approvazione ... notizie.it