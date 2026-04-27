Un video pubblicato online mostra due donne che si scambiano un bacio in un locale privato, mentre un uomo li osserva da lontano. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti sui social media, generando commenti e condivisioni. La pubblicazione ha fatto rapidamente il giro del web, portando alla ribalta la vicenda e alimentando il dibattito tra chi commenta con interesse e chi si limita a osservare.

Gli ex, si sa, hanno un tempismo perfetto: spariscono quando serve chiarezza e riappaiono quando meno te lo aspetti. Ma a volte il destino (o una discoteca di Milano) decide di fare di più: metterli tutti nella stessa stanza. E possibilmente nel privé. È quello che è successo sabato 25 aprile, quando Elodie, la ballerina Franceska Nuredini (sua attuale fidanzata) e l’ex compagno Andrea Iannone si sono ritrovati nello stesso locale, a pochi metri di distanza. Una scena che, nel giro di poche ore, è diventata virale. Il momento clou? Un video pubblicato dal dj Luca Dorigo. Nelle immagini si vedono Elodie e Franceska abbracciate mentre si scambiano un bacio nel privé.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elodie e Franceska si baciano nel privé, Iannone guarda da lontano: il reincontro tra ex diventa virale e accende il gossip

Elodie e Franceska: siamo tutti innamorati di loro due insieme

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