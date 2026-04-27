Elezioni comunali a Salerno | ecco l' ordine dei candidati sulla scheda

Ieri sera, presso gli uffici del Comune, si è tenuto il sorteggio ufficiale per determinare l’ordine dei candidati a sindaco sulla scheda elettorale in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. L’evento ha riguardato la posizione di ciascun candidato, che sarà visibile sulle schede elettorali durante il voto. La procedura ha coinvolto tutte le parti coinvolte nel processo elettorale locale.

Si è svolto ieri sera, presso gli uffici del Comune, il sorteggio ufficiale che stabilisce l’ordine dei candidati a sindaco di Salerno sulla scheda elettorale, in vista delle elezioni comunali. Otto i nomi in corsa, pronti a contendersi la poltrona di primo cittadino.La posizione sulla schedaIl.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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