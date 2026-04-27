Elenchi regionali per il ruolo TFA sostegno e non solo | facciamo il punto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 27 aprile alle 14 | 30

Lunedì 27 aprile alle 14:30 si terrà un question time con il deputato Cannas, trasmesso in diretta. In questa occasione si discuterà degli elenchi regionali per il ruolo e del decreto attuativo relativo al TFA sostegno, ancora in attesa di pubblicazione. La discussione si concentrerà sui provvedimenti in corso di definizione e sui passaggi necessari per la loro approvazione.

Si attende il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo così come quello per il TFA sostegno. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dagli elenchi regionali alle assunzioni sul sostegno: facciamo il punto

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